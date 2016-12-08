

Panama Bandıralı Anna Smile isimli petrol tankerinin Beylerbeyi açıklarında makina dairesinde pistonun kırılması sonucu dümeni kilitlendi. Gemi hızla sürüklenerek karaya doğru yaklaştı. Bu sırada geminin kaptanı demir atarak durmaya çalıştı. Gemi Beylerbeyi açıklarında durdu.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler petrol tankerini kurtarmak için çalışmalara başlarken, boğaz her iki yönde gemi trafiğine kapatıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından petrol tankeri kurtarılarak Kıyı Emniyeti ekipleri eşliğinde Ahırkapı açıklarına çekildi.







kaynak:sözcü