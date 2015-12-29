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İSTANBUL BOĞAZI'NDA KORKUNÇ OLAY!


İSTANBUL BOĞAZI'NDA KORKUNÇ OLAY!
Tarih : 29 Aralık 2015, 09:08
Puan Ver : İstanbul Boğazı'nda Korkunç Olay!(10/10)9


İstanbul Boğazı Ortaköy açıklarında sabah saat 05.00 sıralarında bir vatandaş su üzerinde hareketsiz bir cisim gördü. İddiaya göre su üzerinde hareketsiz bir çocuk cesedi gören vatandaş durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde su üzerinde çocuk cesedi olduğunu tespit etti.



Deniz polisinin yardımıyla su üzerinde çocuk cesedi karaya çıkarıldı. Cesedin karaya çıkarılmasının ardından incelemelerde bulunuldu. Cesedin 3-4 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından erkek çocuğa ait olduğu öğrenilen ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.








Etiketler: İstanbul  Boğazı  Nda  Korkunç  Olay    haber

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