Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI


İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI
Tarih : 22 Aralık 2016, 11:09
Puan Ver : İstanbul Boğazı Trafiğe Kapatıldı(5/10)7



İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Yeniköy açıklarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.



Panama bayraklı "Star Harmony" adlı mısır yüklü geminin kurtarılması amacıyla İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı römorkörler, bölgeye sevk edildi.



Başlatılan kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı, 08.00 itibarıyla uluslararası gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.



İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, dün sabah Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştı.



 



kaynak:trthaber









Etiketler: İstanbul  Boğazı  Trafiğe  Kapatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER