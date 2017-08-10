İSTANBUL BOĞAZI, GEMİ GEÇİŞLERİNE YENİDEN AÇILDI!
15 Temmuz'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden açıldı.
eşiktaş, Arnavutköy sahilinde 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları için İstanbul Boğazı sabah saat 09.00 sıralarında gemi geçişlerine kapatılmıştı. İstanbul Boğazı saat 15.00'da yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.
FURKAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDAN SONUÇ ALINAMADI
Deniz Kuvvetlerine ait A-1580 borda numaralı arama kurtarma gemisi, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ekipleri, ROV cihazı destekli bir insansız denizaltı aracı ile olayın meydana geldiği bölge dahil boğaz sularında geniş bir alanda arama çalışmalarını yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütülen ve dalgıçların da katıldığı çalışmalardan bugün de bir sonuç alınamadı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BAŞÇI FURKAN'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Furkan Yıldırım'ı arama çalışmalarını sahilde babası Memduh annesi Kezban Yıldırım da takip etti. Saat 16.00 sıralarında Ak Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, olayın meydana geldiği yere gelerek aileyi ziyaret etti. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Abdullah Başçı, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"DEVLETİMİZ YAPILMASI GEREKEN NE VARSA YAPIYOR"
Başçı, "15 Temmuz akşamı evladımız Furkan, buradan denize girdi. Daha sonra da kendisinden haber alamadık. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Başbakanımız gerekli talimatları verdiler, özellikle Deniz Kuvvetlerimiz, Polisimiz, Kıyı Emniyetimiz yoğun bir arama içerisindeler. Fakat bugüne kadar bir sonuç elde edemedik. Bugün peyderpey deniz trafiği kapatılarak arama geniş bir alanda yapıldı. Ailemizin yanındayız. Devletimiz yapılması gereken ne varsa yapıyor. Ölüsü veya dirisinin bir an önce bulunup çıkması için mücadelemizi veriyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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