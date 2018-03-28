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İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI


İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Tarih : 28 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : İstanbul Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı(6/10)2

İstanbul Boğazı'nda yoğun sisten kaynaklanan kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

"GÖRÜŞ YARIM MİLİN ALTINA DÜŞTÜ"

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzeyinde Türkeli Kavak civarı yoğun sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden ötürü gemi geçişleri 28 Mart tarihinde saat 15.50'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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