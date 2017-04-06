İSTANBUL BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda sis yüzünden görüşün düşmesi dolayısıyla saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar