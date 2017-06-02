İSTANBUL BİSİKLETÇİLER ÇARŞISI'NDA YANGIN
Fatih'te bulunan Haşim İşcan Geçidi Bisikletçiler Çarşısı'nda yangın çıktı. Yangına iftaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı.
Geçitte bisiklet satışı yapan bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
kaynak:milliyet
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