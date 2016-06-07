

İstanbul'da patlama meydana geldi. İstanbul Beyazıt'ta Vezneciler durağı yakınlarında polis otobüsüne yönelik saldırı olduğu bildiriliyor. Yaralılar var. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk bilgilere göre Çevik Kuvvet aracı geçerken park halindeki bir otomobilin patlatıldığı iddia ediliyor. Patlamanın yaşandığı yer Beyazıt Karakolu ile Vezneciler otobüs durağında arasında bir nokta.







İstanbul Beyazıt 'ta patlama meydana meydana geldi. Vezneciler otobüs durağının yannda, çevik kuvvet otobüsünün geçtiği sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bolgeden silah sesleri yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye ulaştırılmaya çalışılıyor.



