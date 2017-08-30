Dün yağmura teslim olan İstanbul'da bayram havası nasıl olacak? Kentte kentte yarın, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü yağış beklenmiyor.

Bayram tatilini İstanbul'da geçireceklerin aklında aynı soru var: Hava nasıl olacak? İstanbul'da dün akşam etkili olan yağış, yerini sıcak havaya bırakacak.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ YOK!

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte yarın, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri yağış beklenmezken, sıcaklıklar da 27-28-30-31 derecede seyredecek.

İstanbul, bayram dönemini sıcaklıklar açısından mevsim normallerinde geçirecek

Rüzgarın, yarın da kuvvetli, bayram günlerinde ise orta ve yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Yurt genelinde bayramın birinci gününden itibaren serin ve yağışlı sistemin kuzeydoğuya doğru hareket ederek etkisini kaybetmesi, hava sıcaklıklarının tekrar artması öngörülüyor.

Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Kaynak: haberinburada