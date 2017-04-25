









Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'İstanbul Autoshow'da, Hyundai tarafından gösteri yapmak amacıyla geliştirilen robotlar büyük ilgi gördü. 25 kişilik bir ekip çalışmasıyla 6 ay gibi bir sürede üretilen Hyundai Hİ5 tipi yeni nesil robotları fuarda yer alan stantta farklı gibi müzikler eşliğinde dans ediyor. Ziyaretçilerle diyaloğa giren robotlar, 'müzik çal' komutu verildiğinde hediye de veriyor.







Hyundai üretim-destek birimi bakım sorumlusu ve proje ekibinin başında yer alan Bülent Sönmez, yoğun tempoda çalışarak güzel bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, "Daha önce Rusya'daki fabrikada küçük bir şov yapılmış fakat sadece arabaya girip punto atma şeklini gerçekleştirmişler. Sonra bizim fabrika müdürümüz bundan esinlenerek biz de böyle bir şey yapabilir miyiz diye istekte bulundu. Geçen sene 2016 kasım-aralık gibi ortaya böyle bir proje atıldı. Çok basit bir arabanın etrafında robotlar punt atarak başladı. Daha sonra birkaç müzik ile deneme yaptık. Vakit ilerledikçe insanların daha çok hoşuna giden klasik müzik, Gangnam Style, mehter marşı gibi müziklerin devreye alınmasını gerçekleştirdik" diye konuştu.







BÜYÜK İLGİ GÖSTERMEYE BAŞLADILAR







Bir bale öğretmeni eşliğinde dans ederek aynı figürü robotlara vermeye başladık İkinci aşamaya gelindiğinde ise müziklerle beraber robotların senkron çalışmasının gerekli hale geldiğini belirten Sönmez, "Bir bale öğretmeni eşliğinde arkadaşlarımız dans ederek aynı figürü robotlara vermeye başladı. Bir şarkı yaklaşık bir hafta sürdü. Bir şarkının hazırlanması kontrol edilmesi robotlarla senkronize edilmesi, görselliği, uygun olmayan hareketlerin bir daha değiştirilmesi gibi işlemler yapıldı. Bu süreci aştıktan sonra bu robot insanlarla diyaloğa girsin istendi. Bir ekran koyup konuşturmaya başladık. 'size bir hediye vermemi ister misiniz?' tarzı sorular sormaya başladı. Daha sonra robotların hediye vermesi istendi. Böylelikle üçüncü bir çalışma ortaya çıktı. Günler ilerledikçe çalışma saatleri çoğalmaya başladı. Stres ve tempo arttı. Çok zahmetli oldu belki de fakat çok güzel bir çalışma oldu. Bize şimdi basit ve sade geliyor fakat ilk defa gören insanlar Gangnam Style, klasik müzik, mehter marşı gibi müziklerin robotlarla güzel bir uyum sağladığını görünce büyük ilgi göstermeye başladılar" şeklinde konuştu.











kaynak:sabah