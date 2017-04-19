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istanbul autoshow 21 nisan'da kapılarını açıyor

İSTANBUL AUTOSHOW 21 NİSAN'DA KAPILARINI AÇIYOR

İstanbul Autoshow, "Geleceğe Yakından Bakın" teması ile 21-30 Nisan tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Tarih : 19 Nisan 2017, 14:31
Puan Ver : İstanbul Autoshow 21 Nisan'da Kapılarını Açıyor(9/10)11


Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek "İstanbul Autoshow" 21-30 Nisan tarihlerinde "Geleceğe Yakından Bakın" sloganıyla gerçekleştirilecek.



ODD'den yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek İstanbul Autoshow, yarın ise basın mensuplarına ve VIP ziyaretçilerine kapılarını açacak.



Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergileneceği etkinlikte, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşları yerlerini alacak.



Katılımcılarını bugünün ve yarının teknolojileriyle buluşmaya davet eden fuarda, otomobil firmalarının yanı sıra, teknolojiye yatırım yapmış, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de önemli gösterileri olacak.



 



kaynak:ahaber








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