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İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALDIRIDAN KAHREDEN HABERLER!


İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SALDIRIDAN KAHREDEN HABERLER!
Tarih : 29 Haziran 2016, 08:55
Puan Ver : İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Saldırıdan Kahreden Haberler!(7/10)7


Türkiye'yi üzüntüye boğan hain saldırıdan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 3 terörist önce uzun namlulu silahlarla sivillere ve polislere kurşun yağdırdı ardında da üzerlerindeki bombayı patlattı. Hain saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 147 kişi yaralandı. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada "Teröristler bir ticari taksiyle havalimanına gelmiş ve bilahare eylemlerini gerçekleştirmişlerdir." dedi. Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısından yaklaşık 5 saat sonra, terminallerdeki işleyiş normale dönmeye başladı.



ÖNCE KALAŞNİKOF'LA TARADI



Havalimanı dış hatlar geliş terminaline gelen üç saldırgandan biri, dışarıda yolculara ve karşılamaya gelenlere ateş açtıktan sonra üzerindeki bombayı patlattı. Patlama sonrasında meydana gelen kargaşadan yararlanan diğer iki silahlı terörist terminalin içine sızdı. Teröristler önce otomatik tüfeklerle çevreye ateş açtı, ardından üzerlerinde bulunan bombaları patlattı. Ortalık kan gölüne dönerken büyük panik yaşandı.



HAVALİMANI KAPATILDI



Saldırının ardından Adalet Bakanı Bozdağ, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, ilk bulgulara göre saldırının hangi terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin bilindiğini ancak bilgilerin teyide muhtaç olduğunu açıkladı.



Havalimanına girişlere izin verilmedi. Havalimanına giden yollar araç trafiğine kapatıldı. Havalimanına, yalnızca polis ve sağlık ekipleri ile görevlilerin girişine izin verildi. Metro seferleri de Yenibosna istasyonuna kadar yapılabildi. Yakınlarına ulaşmaya çalışanlar nedeniyle, yollar kilitlendi.



Sağlık ekipleri, havalimanındaki yaralıları hastaneye kaldırırken, olay yerine özel harekât ve bomba imha ekibi sevk edildi. Yaralıların kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelerde, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polis helikopteri de havalimanı üzerinde uçuş yaptı.








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