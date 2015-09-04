

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneyi ve İç Ege, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer pus bekleniyor.







Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34



İstanbul: Az bulutlu ve açık 31



İzmir: Az bulutlu 33



Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35



Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 31



Samsun: Az bulutlu ve açık 27



Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26



Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38