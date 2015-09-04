İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA DURUMU RAPORU - 04 EYLÜL 2015
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneyi ve İç Ege, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer pus bekleniyor.
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu 33
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 31
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
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