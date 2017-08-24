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İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYINDA SİLAHLI SALDIRI! 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI


İstanbul Anadolu Adalet Sarayında Silahlı Saldırı! 2 Kişi Ağır Yaralandı
Tarih : 24 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : İstanbul Anadolu Adalet Sarayında Silahlı Saldırı! 2 Kişi Ağır Yaralandı(7/10)3

Anadolu Adalet Sarayında görülen bir duruşma çıkışında taraflar arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

TARTIŞMA KORİDORDA BAŞLADI

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sırasında taraflar arasında adliye koridorunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik güçleri tarafları adliye sarayının bahçesine çıkardı. Tarafların burada da gerginlik çıkarması üzerine polis ekiplerince taraflar adliye sarayının dışına çıkarıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

Adliye sarayının dışında bulunan bir kafenin önünde duran gruba, bir araçtan rastgele ateş açıldı. Olay sırasında kafenin önünde bulunan 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

ATEŞ AÇTIKTAN SONRA KAÇTILAR

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada ateş açtıktan sonra otomobille kaçan kişiler kaza yaparak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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