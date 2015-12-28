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İSTANBUL ALARMA GEÇTİ !


İSTANBUL ALARMA GEÇTİ !
Tarih : 28 Aralık 2015, 15:39
Puan Ver : İstanbul Alarma Geçti !(7/10)4


İstanbul, Bursa, Samsun ve Kocaeli başta olmak üzere haftanın hava durumu tahmininde yoğun kar yağışı var. Kar yağışı çarşamba günü etkili olacak ve perşembe ile cuma günü de devam edecek. Türkiye yılbaşına yoğun kar yağışı altında girecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji Birimi'nin hava tahmin verilerine göre İstanbul, Çarşamba gününden itibaren yoğun kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının Salı gecesinden itibaren 5 dereceye kadar düşeceği ve kar yağışının şehre giriş yapacağı tahmin ediliyor.



METEOROLOJİ TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ



İstanbul'da 5 günlük hava tahmininde çarşamba günü için 'kar' anlamına gelen 'iki kar tanesi' sembolü kullanılmıştı. Meteoroloji tahminini güncelledi, bu kez 'yoğun kar' anlamına gelen 3 kar tanesi sembolü kullanıldı.








Etiketler: İstanbul  Alarma  Geçti      haber

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