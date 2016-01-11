İSTANBUL ADLİYESİ'NDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
'Paralel yapı', IŞİD, PKK ve DHKP-C gibi soruşturmaların yürütüldüğü 'Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı'nın yerine Başsavcı Vekili İrfan Fidan getirildi. Dink iddianamesini hazırlayan savcı Gökalp Kökçü de Terör Büro'daki görevinden ayrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, 2016 yılı iş bölümü ve çalışma talimatını yayımladı. Salihoğlu, adliyedeki görevlendirmelerde önemli değişiklikler yaptı.
Terörden sorumlu Başsavcı Vekili değişti
En önemli değişiklik terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda yaşandı. 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından terörden sorumlu başsavcı vekili olarak görevlendirilen Orhan Kapıcı'nın yerine Kaçakçılık Büro'dan sorumlu İrfan Fidan getirildi. İrfan Fidan 'Paralel yapı', IŞİD, PKK ve DHKP-C gibi terör soruşturmalarının başında olacak. Orhan Kapıcı ise, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olarak görevlendirildi. İş bölümü talimatında Kapıcı'nın başsavcı Hadi Salihoğlu'nun yokluğunda vekaleten başsavcılık görevini yürüteceği öğrenildi.
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