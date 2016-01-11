O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İSTANBUL ADLİYESİ'NDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK


İSTANBUL ADLİYESİ'NDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
Tarih : 11 Ocak 2016, 17:38
Puan Ver : İstanbul Adliyesi'nde Büyük Değişiklik(9/10)6


'Paralel yapı', IŞİD, PKK ve DHKP-C gibi soruşturmaların yürütüldüğü 'Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı'nın yerine Başsavcı Vekili İrfan Fidan getirildi. Dink iddianamesini hazırlayan savcı Gökalp Kökçü de Terör Büro'daki görevinden ayrıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, 2016 yılı iş bölümü ve çalışma talimatını yayımladı. Salihoğlu, adliyedeki görevlendirmelerde önemli değişiklikler yaptı.



Terörden sorumlu Başsavcı Vekili değişti



 En önemli değişiklik terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda yaşandı. 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından terörden sorumlu başsavcı vekili olarak görevlendirilen Orhan Kapıcı'nın yerine Kaçakçılık Büro'dan sorumlu İrfan Fidan getirildi. İrfan Fidan 'Paralel yapı', IŞİD, PKK ve DHKP-C gibi terör soruşturmalarının başında olacak. Orhan Kapıcı ise, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olarak görevlendirildi. İş bölümü talimatında Kapıcı'nın başsavcı Hadi Salihoğlu'nun yokluğunda vekaleten başsavcılık görevini yürüteceği öğrenildi.








Etiketler: İstanbul  Adliyesi  Nde  Büyük  Değişiklik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER