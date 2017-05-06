

Bankaların İstanbul'daki şubelerinin kullandırdığı toplam kredi miktarı mart sonu itibarıyla 752 milyar 703 milyon liraya ulaşırken, bu tutar 77 kentteki bankaların şubelerinden kullanılan kredi miktarından fazla oldu.



AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ilk çeyrek sonu itibarıyla bankacılık sektör kredi hacmi 1 trilyon 860 milyar 666 milyon 606 bin liraya yükseldi. Kredi hacmi 2016 yıl sonuna göre yüzde 20,9 artış gösterdi.



Mart sonu itibarıyla 752 milyar 703 milyon 249 bin lira ile İstanbul en fazla kredi kullanılan kent oldu. İstanbul'u 248 milyar 941 milyon 536 bin lira ile Ankara, 93 milyar 902 milyon 825 bin lira ile İzmir ve 65 milyar 717 milyon 860 bin lira ile Antalya izledi.







kaynak:hürriyet