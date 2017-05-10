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istanbul 10 sıra birden yükseldi

İSTANBUL 10 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı araştırmaya göre 2050'ye gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 80'i büyük şehirlerde yaşayacak.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 10:56
Puan Ver : İstanbul 10 Sıra Birden Yükseldi(10/10)11


Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı araştırmaya göre 2050'ye gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 80'i büyük şehirlerde yaşayacak. En az 7 milyar insanın bu şehirlerde yoğunlaşması ise pek çok sorunu beraberinde getirecek. Şehirlerin yaşayacağı sorunların belirlenmesi ve uygun çözümlerin belirlenmesi için ise Mori Memorial Foundation şirketi her yıl Global Power City Index adı altında bir çalışma hazırlıyor.



Hazırlanan raporda şehirler ekonomik güçleri, AR_GE yetenekleri, kültürel imkanları, yaşanabilirlik durumları, çevre koşulları ve ulaşım durumlarına göre değerlendiriliyor. Bu ana başlıklar altında toplam 300 farklı kritere göre incelenen şehirler, öne çıkan avantajlarını ve eksikliklerini görebiliyor.  



 



kaynak:habertürk








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