

Çocuklar, yaz ayları ile birlikte deniz, kum, oyun, arkadaşla oynama gibi aktivitelerin artması nedeniyle çoğu zaman yemek yemeyi unuturlar ve iştahları kapanır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayri Gözlükgiller; çocuklarda yazın daha sık görülen yaz iştahsızlığı ile ilgili bilgiler verdi:



Yaz aylarında sıcaklıkların artması ve bu aylarda daha fazla efor harcamaları nedeniyle çocuklar fazla sıvı alırlar. Aynı zamanda suyu yemek öncesi veya olur olmaz zamanlarda içerler. Bu durum zaten küçük olan mide kapasitesini de etkileyerek çocukların iştahlarını kapatır.



Dışarıda çok vakit geçiren çocuklar; normalden daha sık ve az yerler. Böylece yemek zamanında masada bir şey yemezler. Ama aralarda mideyi dolduracak veya doluluk hissi verecek şeyler yerler. Bütün bu saydığımız durumlar çocuğunuzu da etkileyebilir. Bazen de iştahsızlık davranışları göstererek ilgiyi üzerlerinde devamlı tutmak isteyebilirler.



Okul döneminde kahvaltı etmese bile düzenli olarak bir şey atıştıran çocuklarını, yaz ve tatil atmosferine girdiklerinde yemek düzenleri de değişir. Bu durumda ailenin ve de özellikle annelerin baskısı çocuğun iştahsızlığını artırabilir.



Çocuklar yaz aylarında deniz, kum, oyun, arkadaşla oynama gibi aktivitelerin içine girerler. Yemek yemek; onların durması, oturması anlamına gelir. Oysa çocuklar durmak ve engellenmek istemezler.







ÖDÜL VE CEZADAN UZAK DURUN







Tüm bunların yanı sıra çocuklar yaz dönemlerinde boya gider, yüzer veya koşturarak yediklerini hızla yakarlar. Bu durumda aileler, çocuklarının hiç kilo almadığı, hatta zayıfladığı saplantısına kapılırlar. Oysa bir çocuğun yeterli beslenmesi, kendi yaşı ve cinsi için uygun vücut ağırlığı ve uygun boy uzunluğu değerlerine sahip olacak şekilde beslenmesi demektir.



Çocuklar, her dönemde aynı büyüme hızını göstermez. Çocuğun yeme isteği büyüme hızına ve kişisel durumuna göre belli dönemlerde değişebilir. Özellikle çocukta 15-18'nci aylar iştahın en düşük seviyede olduğu dönemlerdir. Ayrıca yemek seçme, psikolojik nedenlerle yemeği reddetme gibi davranışlarla sıklıkla karşılaşılır.



Anne-babanın yedirmek için ısrarı, ödüllendirme ve ceza verme gibi zorlamalar, çocuğun yeme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkiler. Okul öncesi çağında çocuklar çevreye duydukları tepkiyi belirgin şekilde yemek yememekle gösterebilirler. Bazı durumlarda da anne-babalar alınan gıdaları yetersiz olarak değerlendirme gibi hatalara düşebilirler.











kaynak:sabah