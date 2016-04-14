İŞSİZLİKTEN KIRILIYORLARDI: ŞİMİ BÜTÜN KÖY PARA BASIYOR!
Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Çebi, "Eskiden göç veren, dışarıya işçi gönderen Köprübaşı ve Yuntdağı köyleri çilek üretimi sayesinde artık göç alıyor" dedi.
Hasat sezonu başlayan çilek, üreticisinin yüzünü güldürdü. Manisa'da önemli bir tarım ürünü haline gelen çilek; bağcılık, zeytincilik ve kirazdan sonra son yıllarda büyük rağbet görüyor. Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü HASAN Çebi, "Çilek son yıllarda Manisa'da gelişen bir tarım ürünü haline geldi.
Yaklaşık 2 bin çiftçi çilek üretiyor. Bu ürünümüzün bir kısmını yurtdışına ihraç ediyoruz. Yıldan yıla artarak bugün 5 bin dekar alanda çilek üretiliyor ve 15 bin tonun üzerinde verim elde ediliyor. Üretilen ürünlerin büyük kısmı ülkemiz içinde tüketiliyor. Yıldan yıla değişmekle birlikte geçen yıl itibariyle 900 ton çilek ihraç ettik. Manisa'ya önemli bir döviz getirisi oldu" diye konuştu.
İLÇENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Manisa'da üretim yerleri hakkında bilgi veren Çebi, özellikle Köprübaşı ve Yuntdağı köylerinin çilek üretimiyle kaderlerinin değiştiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Manisa'da çilek üretimi Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesi, Kula, Kırkağaç ve en yoğun şekilde Köprübaşı'nda yapılıyor. Köprübaşı'nda 4 bin dekar civarında üretim alanı var ve 12 bin ton verim alınıyor. Çilek üretimi Köprübaşı'nın kaderini değiştirdi. Eskiden sürekli göç veren, dışarıya işçi gönderen Köprübaşı artık dışarıdan göç alıyor ve çalışmak için işçiler geliyor. İlçeye güzel bir gelir kaynağı oldu."
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