Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

işsizlik sigortası fonu'na 'istihdam' ayarı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NA 'İSTİHDAM' AYARI

İşsizlik Sigortası Fonunda istihdamı artırıcı tedbirler için ayrılan oran yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı

Tarih : 21 Nisan 2017, 10:14
Puan Ver : İşsizlik Sigortası Fonu'na 'istihdam' Ayarı(9/10)10


İşsizlik Sigortası Fonunda istihdamı artırıcı tedbirler için ayrılan oran 2017 ve 2018 yılları için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.



İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Karar yürürlüğe girdi.



Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi gazete'de yayımlandı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İşsizlik  Sigortası  Fonu  Na    İstihdam    Ayarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER