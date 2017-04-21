

İşsizlik Sigortası Fonunda istihdamı artırıcı tedbirler için ayrılan oran 2017 ve 2018 yılları için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.







İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Karar yürürlüğe girdi.







Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi gazete'de yayımlandı.







kaynak:milliyet