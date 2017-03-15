İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aralıkta işsizlik bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puanlık artışla yüzde 12,7'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aralıkta işsizlik bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puanlık artışla yüzde 12,7'ye yükseldi. Geçen yılın kasım ayında işsizlik yüzde 12,1 düzeyindeydi.
Tarımdışı işsizlik oranı da aralıkta 2,2 puanlık artışla yüzde 14,9'a çıktı.
kaynak:sabah
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