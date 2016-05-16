O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

işsizlik oranı şubatta düşüşe geçti!

İŞSİZLİK ORANI ŞUBATTA DÜŞÜŞE GEÇTİ!

İşsizlik oranı Şubat`ta düştü Türkiye`de işsizlik oranı Şubat`ta yüzde 10,9`a geriledi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:30
Puan Ver : İşsizlik Oranı Şubatta Düşüşe Geçti!(9/10)11


İşsizlik oranı Şubat'ta düştü Türkiye'de işsizlik oranı Şubat'ta yüzde 10,9'a geriledi.



TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, Şubat'ta %10,9 'a geriledi. Uzmanların beklentisi % 11.1'di. İşsizlik oranı Ocak ayında da % 11.1 olmuştu.



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin kişi azalarak 3 milyon 224 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,4 puanlık azalış ile %18,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,3 puanlık azalış ile %11,1 olarak gerçekleşti. 








Etiketler: İşsizlik  Oranı  Şubatta  Düşüşe  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER