

İşsizlik oranı Şubat'ta düştü Türkiye'de işsizlik oranı Şubat'ta yüzde 10,9'a geriledi.







TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, Şubat'ta %10,9 'a geriledi. Uzmanların beklentisi % 11.1'di. İşsizlik oranı Ocak ayında da % 11.1 olmuştu.







Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin kişi azalarak 3 milyon 224 bin kişi oldu.







İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,4 puanlık azalış ile %18,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,3 puanlık azalış ile %11,1 olarak gerçekleşti.