

Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı ağustosta yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. İşsizik oranı böylece 2015 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeye çıktı.







İşsizlik geçen yıla göre 1,2 puan, bir önceki aya göre 0,6 puan artış kaydetti.







İŞSİZLER 435 BİN KİŞİ ARTTI







İşsiz sayısı 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi oldu.











kaynak:habertürk