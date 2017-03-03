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işsizlik maaşlarında son durum!

İŞSİZLİK MAAŞLARINDA SON DURUM!

İŞKUR'un verilerine göre; işsizlik maaşı alanların sayısı Türkiye'de ilk defa aylık bazda 500 bin sınırını aştı. Kasım 2016 verisine göre; 3 milyon 715 bine çıkan işsizlik maaşı, ocakta 57 bine ulaştı

Tarih : 03 Mart 2017, 12:57
Puan Ver : İşsizlik Maaşlarında Son Durum!(7/10)8


İşsizlik son açıklanan Kasım 2016 verisine göre; 3 milyon 715 bine çıkarken, işsizlik maaşı alanların sayısı ilk kez ocakta geçen yıla göre yüzde 35 artarak 507 bine ulaştı. Bu rakam işsizliğin arttığının işareti ancak aynı zamanda işsizlik maaşı alma şartını yerine getirenlerin arttığını da gösteriyor.



İŞKUR'un verilerine göre; işsizlik maaşı alanların sayısı Türkiye'de ilk defa aylık bazda 500 bin sınırını aştı. Ocak ayında İşsizlik Fonu'ndan 507 bin 357 kişiye işsizlik maaşı ödendi. İşsizlik maaşından yararlananların sayısı geçen yılın başından beri artış eğiliminde idi. Ocak ayında işsizlik maaşı alanların sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 gibi yüksek bir oranda artış kaydetti.



İşsizlik maaşı alanların sayısında yaşanan bu yüksek artışın bir iyi bir de kötü yanı var. Kötü yanı, işsiz sayısının artıyor olması. İyi yanı ise işsizler arasından artık daha fazla kişinin işsizlik maaşı alabiliyor olması.



2008'deki küresel krizin Türkiye'ye yansıdığı 2009 yılında işsizlik oranı şubat ayında yüzde 16.1'e ulaştı. 3 milyon 802 bin kişi işsiz kaldı. İşsiz sayısının 3 milyon 776 bin olduğu mart ayında işsizlik oranı yüzde 15.8; işsiz sayısının 3 milyon 618 bin olduğu nisan ayındaki işsizlik oranı da yüzde 14.9 olarak kayıtlara geçti.



 



kaynak:habertürk








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