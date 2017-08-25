İŞSİZLİK MAAŞLARI BUGÜN YATIRILACAK
Bayram tatili nedeniyle hükümet işsiz vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla işsizlik ödeneklerinin ödeme gününü bugünden başlattı. Bakanlar Kurulu Kararıyla 28-29.08.2017 tarihlerinin ve 2017 yılı Ağustos ayı ödeme günü olan 31.08.2017 tarihinin idari tatil sayılması sebebiyle ödemeler, bugünden itibaren yapılıyor.
NÜFUS CÜZDANLARIYLA PTT ŞUBELERİNE UĞRAMALARI YETERLİ
İŞKUR'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili, "İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabilecekler" denildi.
Kaynak: haberinburada
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