

İşsizlik maaşına başvurunun nasıl yapılacağı, işsizlik maaşının devam etme süresi, maaşın tutarı ve yapılacak güncel değişiklikler neler?







6.5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret için geri sayım sürerken Bakan Müezzinoğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. Asgari ücretin yükselmesi, işsizlik maaşının da yükselmesi anlamına geliyor.







Konuyla ilgili; Türk-İş, işveren kesimi ve devletin farklı teklifleri bulunuyor. ilgili görüşmeler, 6 Aralık'ta başlayacak. Peki işsizlik maaşında yeni düzenlemede son durum ne? İşsizlik maaşı alma şartları neler? Detaylar haberimizde....







'ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ'







Yıl sonuna kadar devam etmesi beklenen pazarlıklar sonunda, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücret ortaya çıkacak. Türk-İş, halen net bin 300 lira olan asgari ücretin bin 600 liraya çıkarılması teklifiyle masaya gelmeye hazırlanıyor. İşveren kesiminin teklifi ise bin 350 lira olacak. Devletin de masada bin 400 liralık teklifle olması bekleniyor.







MEVCUT İŞSİZLİK MAAŞI







Yeni asgari ücret, işsizlik maaşına da etki edecek. Şu anda en düşük işsizlik maaşı, 658 lira olarak uygulanıyor. Yani brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar. Buna göre de 2016 yılı için en yüksek işsizlik maaşı bin 317 lira olarak uygulanıyor.







TEKLİFLERE GÖRE YENİ ÜCRETLER







Masadaki teklifler dikkate alındığında; Türk-İş'in teklifine göre en düşük işsizlik maaşı 810,8 liraya çıkıyor. En yüksek işsizlik maaşı da bu durumda bin 621 liraya yükseliyor. İşveren kesiminin teklifine göre ise en düşük maaş 684 lira olurken, en yükseği bin 368 lirayı buluyor. Bin 400 liralık teklifte ise en düşük işsizlik maaşı 709, en yüksek maaş ise bin 418 lira oluyor.







İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?







Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşını kimler alabilir sorusunun cevabı ise belli oldu. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor. Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabiliyorsunuz. İşsizlik maaşı başvurusu için ise hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İşkur'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İşkur'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr' ye online olarak başvurabiliyorsunuz. İşi olmayan kişiler işte bu şartları yerine getirdiği takdir de kolayca uygulamadan faydalanabiliyor.







kaynak:star