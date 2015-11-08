

İşsizlik maaşları ve işsizlik maaşı şartlarında yeni düzenleme söz konusu! 1 Kasım seçimleri ardından gözler Akp seçim vaatlerine çevrildi, özellikle hükümetin asgari ücret açıklamaları yakından takip edilir oldu. Asgari ücretin 1300 TL olup olmayacağı tartışılırken, işsizlik maaşı konusunda heyecanlandıran haberler yapıldı. Asgari ücretin vaadedildiği gibi 1300 Türk Lirası'na çıkması halinde işsiz maaşları da artış gösterecek. Ücretin yanı sıra işsizlik maaşı şartlarında da önemli değişikler olması söz konusu. Asgari ücretin beklenildiği gibi 300 TL artış gösterimesi durumunda işsizlik maaşlarının tavan ücreti de yaklaşık 305 TL artış olacak. Hesaplamalara göre; söz konusu artışla birlikte 2015 yılının ikinci dönemi için alt sınırı 505 TL, üst sınırı 1.011 lira olan işsizlik ödeneği miktarının 2016 yılında 658 TL ile 1.316 TL olacak.







KADEMELİ ARTIŞ SÖZ KONUSU







Ekonomi yönetiminden edinilen bilgilere göre; 2016 itibariyle işsizlik maaşının kademeli artması söz konusu. Örneğin; yüksek ücretli olan bir kişinin 2 bin liraya kadar işsizlik maaşı alabilmesi mümkün olacak. Sigorta primine esas kazanç alt sınırı asgari ücretin brüt tutarı olarak uygulanıyor. Buna göre özel sektörde bir çalışan ne kadar maaş alırsa alsın işsiz kaldığında eline brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazlası miktarda bir para geçmiyor. İşsizlik ödeneği brüt asgari ücretin yüzde 40'ının da altına inmiyor.







İŞSİZLİK MAAŞI ALMA KOŞULLARINDA ESNEKLİK SAĞLANACAK







Bütün bunların yanı sıra işsizlik maaşından faydalanma koşullarının esnetilmesine yönelik çalışma yürütülüyor. Hem gün sayısının indirilmesi hem de kendi kusuru ile işten çıkanlarında sistemden yararlandırılması konusu da masada bulunuyor. İşsizlik maaşıyla ilgili yapılması planlanan bir diğer düzenleme prim günü. Mevcut sistemde vatandaşın işsizlik maaşından faydalanabilmesi için işten çıkarılmadan önce son 120 gün priminin ödenmesi gerekiyor, yeni düzenlemede ise 30 güne indirilmesi hedefleniyor. Kendi kusuru dışında işten çıkarılma şartının kaldırılması, 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi şartının ise 100 güne indirilmesi gibi düzenlemeler üzerinde duruluyor.







MEVCUT SİSTEMDE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR







İşten çıktığınızda başka bir işe girene kadar temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar devletin işsiz olan kimselere belli bir süre ödediği işsizlik maaşını alabilmek için bazı şartlar var. Bu şartlar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alıyor. Kanuna göre; işsizlik maaşı alabilmek için; Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapmak , Şartlarını yerine getirmeniz gerekmektedir.