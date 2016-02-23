

İşsizlik maaşında müjde geliyor. Hükümet, yapacağı düzenleme ile işsizlik maaşı almayı kolaylaştıracak, ödeme süresini ve verilen tutarı artıracak...







Mevcut sistemde, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. Bu şartları taşıyanlar kıdemlerine göre 10 aya kadar işsizlik maaşı alabiliyor.







Halen işsizlik maaşı da damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 653, en yüksek ise bin 307 lira seviyesinde.







Şimdi bu sistem değişiyor. Edinilen bilgiye göre; yeni düzenlemeyle prim ödeme şartı esnetilecek. İşten ayrılmadan öncesi son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme süresi 30 güne, son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı da 300'e düşürülecek.







15 AY ÖDENECEK







İşsizlik maaşı almak kolaylaştırılırken, ödeme süresi de 10 aydan 15 aya çıkacak. Ayrıca işsizlik maaşı da yükseltilecek. Yeni sistemle örneğin; 3 bin lira maaş alan bir işsize bu tutarın yüzde 60-70'i işsizlik maaşı olarak ödenecek. Normalde bu kişinin alabileceği en yüksek tutar bin 307 lira iken, düzenleme ile 2 bin 100 liraya çıkabilecek. En düşük işsizlik maaşının da net bin 300 lira olması planlanıyor.