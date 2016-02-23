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işsizlik maaşı 2100 liraya çıkıyor

İŞSİZLİK MAAŞI 2100 LİRAYA ÇIKIYOR

Hükümet, işsizlik maaşı almayı kolaylaştıracak, işinden olana hem daha uzun süre hem de daha fazla para imkanı sağlayacak . 3 bin lira maaş alanın işsizlik maaşı 2 bin 100 liraya çıkacak.

Tarih : 23 Şubat 2016, 09:10
Puan Ver : İşsizlik Maaşı 2100 Liraya Çıkıyor(6/10)7


İşsizlik maaşında müjde geliyor. Hükümet, yapacağı düzenleme ile işsizlik maaşı almayı kolaylaştıracak, ödeme süresini ve verilen tutarı artıracak...



Mevcut sistemde, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. Bu şartları taşıyanlar kıdemlerine göre 10 aya kadar işsizlik maaşı alabiliyor.



Halen işsizlik maaşı da damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 653, en yüksek ise bin 307 lira seviyesinde.



Şimdi bu sistem değişiyor. Edinilen bilgiye göre; yeni düzenlemeyle prim ödeme şartı esnetilecek. İşten ayrılmadan öncesi son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme süresi 30 güne, son 3 yılda 600 gün prim ödeme şartı da 300'e düşürülecek.



15 AY ÖDENECEK



İşsizlik maaşı almak kolaylaştırılırken, ödeme süresi de 10 aydan 15 aya çıkacak. Ayrıca işsizlik maaşı da yükseltilecek. Yeni sistemle örneğin; 3 bin lira maaş alan bir işsize bu tutarın yüzde 60-70'i işsizlik maaşı olarak ödenecek. Normalde bu kişinin alabileceği en yüksek tutar bin 307 lira iken, düzenleme ile 2 bin 100 liraya çıkabilecek. En düşük işsizlik maaşının da net bin 300 lira olması planlanıyor.








Etiketler: İşsizlik  Maaşı  2100  Liraya  Çıkıyor    haber

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