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İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü

İŞSİZLİK FONU GEÇEN YIL 13,5 MİLYAR LİRA BÜYÜDÜ

İşsizlerin, çalışmadıkları dönemde geçinebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonunun büyüklüğü, geçen yıl 13,5 milyar lira artarak 116,7 milyar liraya ulaştı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 15:50
Puan Ver : İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü(6/10)2

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için Mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor. Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, 2016 sonu itibarıyla 103 milyar 202 milyon 412 bin liraya ulaşmıştı. Aktüeryal dengesini koruyan fonun büyüklüğü geçen yıl yaklaşık 13,5 milyar lira artarak 2017 sonu itibarıyla 116 milyar 720 milyon 522 bin lirayı buldu. Fondan Mart 2002'den geçen yılın aralık ayı sonuna kadar yaklaşık 6 milyon kişiye 18,5 milyar lira civarında ödeme yapıldı.

KİMLER, NASIL YARARLANIYOR?

İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirini, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı, bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar ile işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler oluşturuyor.

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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