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işsizlik 9 ay sonra tek hanede!

İŞSİZLİK 9 AY SONRA TEK HANEDE!

İşsizlik Nisan ayında yüzde 9,6'ya inerek 9 ay sonra tek haneyi gördü.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 10:29
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İşsizlik Nisan ayında tek haneye indi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, işsizlik Nisan'da yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. İşsizlik Mart ayında yüzde 10,6 düzeyindeydi. Geçen yılın Nisan ayında ise yüzde 9 olmuştu. İşsizlik böylece Temmuz 2014'ten beri ilk tek tek haneyi görmüş oldu.



İŞSİZ SAYISI 2,8 MİLYON



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre 242 bin kişi artarak 2 milyon 821 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,6 olurken, genç işsizlik oranı 1,5 puanlık artış ile yüzde 17 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine göre 444 bin kişi artarak 26 milyon 638 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,2 oldu.



İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 51



İşgücü 686 bin kişi artarak 29 milyon 459 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 51,1 olarak gerçekleşti.



KAYITDIŞI İŞSİZLİK YÜZDE 33



Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak yüzde 33,3 olarak gerçekleşti.








Etiketler: İşsizlik  9  Ay  Sonra  Tek  Hanede    haber

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