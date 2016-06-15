

İşsizlik mart ayında 8 ayın en düşüğüne geriledi. Türkiye'de Mart ayında işsizlik yüzde 10,1 oldu. Ekonomistlerin tahmini Mart ayında Türkiye'de işsizliğin yüzde 10,4 olacağı yönündeydi.







TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 23 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %11,9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puanlık azalış ile %17 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,5 puanlık azalış ile %10,3 olarak gerçekleşti.







İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,1







İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 40 bin kişi artarak 26 milyon 993 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile %46,1 oldu.







Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 100 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 141 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,9’u tarım, %19,6’sı sanayi, %7,1’i inşaat, %54,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,9 puan azaldı.







İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 51,3







İşgücü 2016 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 994 bin kişi artarak 30 milyon 16 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %51,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla %71,5, kadınlarda da yine 0,9 puanlık artışla %31,6 olarak gerçekleşti.







KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 32,9







Mart 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak %32,9 olarak gerçekleşti.