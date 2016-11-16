

Ekonomideki yavaşlama, inen kepenkler, iflasların hızlanması , son aylarda işsizliğinde tırmanmasını beraberinde getirdi. Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti ve 19 ayın zirvesine çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre de 0,6 puan arttı.



İstihdam oranı azaldı



Temmuzda işsizlik oranı yüzde 10,7 olarak gerçekleşmişti. Ağustosta tarım dışı işsizlik 1,3 puanlık artışla yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,6 puanlık artışla yüzde 19,9 olarak gerçekleşirken, bu oran 15-64 yaş grubunda 1,2 puanlık artışla yüzde 11,5 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 323 bin kişi artarak 27 milyon 473 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 46,7 oldu.



İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 257 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 579 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 21'i tarım, yüzde 19'u sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 52,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.







kaynak:yeniçağgazetesi