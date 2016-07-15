

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 2 milyon 824 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %11 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1 puanlık azalış ile %16 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0,3 puanlık azalış ile %9,5 olarak gerçekleşti.







İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47.2 OLDU







İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon kişi artarak 27 milyon 638 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile %47,2 oldu.







Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 159 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 159 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,4'ü tarım, %19,5'i sanayi, %7,5'i inşaat, %53,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,3 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,5 puan azaldı.







İşgücü 2016 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 3 bin kişi artarak 30 milyon 462 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %52 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla %71,9, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %32,6 olarak gerçekleşti.







Nisan 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak %33,5 olarak gerçekleşti.







Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 120 bin kişi artarak 27 milyon 469 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile %46,9 oldu.







Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 14 bin kişi artarak 2 milyon 938 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %9,7 oldu.







Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %51,9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 86 bin, hizmet sektöründe 65 bin, inşaat sektöründe 7 bin kişi artarken, tarım sektöründe 37 bin kişi azaldı.