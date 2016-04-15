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işsizlik 11 ayın zirvesinde!

İŞSİZLİK 11 AYIN ZİRVESİNDE!

İşsizlik rakamları ocak ayında beklentinin üzerinde gerçekleşti. Ocak ayında yüzde 11,1'e yükselerek Şubat 2015'ten beri en yüksek düzeye çıktı.

Tarih : 15 Nisan 2016, 11:01
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 31 bin kişi artarak 3 milyon 290 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile  %11,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde  tarım dışı işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile %13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile %19,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,3 puanlık azalış ile %11,3 olarak gerçekleşti.  



İSTİHDAM ORANI %45 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 821 bin kişi artarak 26 milyon 275 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile %45 oldu.

 

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 30 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 851 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,3'ü tarım, %20,2'si sanayi, %6,7'si inşaat, %54,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,5 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,7 puan, sanayi sektörünün payı 0,8 puan azaldı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.



İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %50,7



İşgücü 2016 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 852  bin kişi artarak 29 milyon  565 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %50,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre  erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla %70,8, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla %31 olarak gerçekleşti.








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