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işsizin yüzünü güldürecek 10 önemli adım

İŞSİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK 10 ÖNEMLİ ADIM

İşsizlik sigortasında işsizin elini güçlendirecek yeni bir dönem başlıyor. Artık kendi kusuruyla işten çıkarılanlar da ödenek alacak.

Tarih : 19 Ocak 2016, 09:09
Puan Ver : İşsizin Yüzünü Güldürecek 10 Önemli Adım(10/10)12


Hükümet işsizlik sigortası konusunda 10 önemli adım atıyor. İşsizlik ödeneği almak kolaylaşıyor, süresi uzatılıyor, prim ödeme şartı esnetiliyor, çalışma zorunluluğu 30 güne düşüyor.



KUSURUYLA ÇIKANA DA VAR: Mevcut uygulamada kendi isteği dışında işsiz kalanlar işsizlik sigortasından yararlanıyor. Yeni dönemde kendi kusuruyla işten çıkanlar da işsizlik ödeneği alacak.



PRİM ŞARTI ESNETİLİYOR: İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için prim ödeme koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle bütün işsizler ödenek alamıyor. Son 120 günü kesintisiz olmak üzere son 3 yılda en az 600 gün (20 ay) işsizlik sigortasına prim ödeyen işsizler ödenek alabiliyor. 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödeme şartı esnetilerek 100'e düşürülecek.



ZORUNLULUK 30 GÜN: Ödenek için sürekli çalışma zorunluluğu 30 güne iniyor.



15 AY ÖDENEK ALINACAK: İşsizlere halen 10 aya kadar ödenek veriliyor. Bu 15'e kadar çıkarılacak.



ÜÇ KRİTER: Ödenek miktarı uzun süreli işsizler, eğitim, yaş kriterlerine göre düzenlenecek.



ASGARİ GEÇİMİ SAĞLAYACAK: İşsizlik ödeneğinin işsizlerin asgari geçimini sağlayacak düzeyde tutulması sağlanacak.



KİŞİ ADINA YATAN PRİM: Ödeneğin kişi adına yatan prim baz alınarak hesaplanması gündemde. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin asgari ücrete endekslenmesinden de vazgeçilmesi düşünülüyor.



SÜREKLİ GEÇİM KAYNAĞI: Avrupa'da olduğu gibi işsizlik ödeneğinin sürekli geçim kapısına dönüşmemesi için tedbir alınacak.



GENÇLERE DESTEK ARTACAK: İşsizlik Sigortası Fonu'ndan üniversiteli gençlere daha fazla pay ayrılacak. Prim ödeme gün sayısını doldurmayan gençlere ayrıcalık verilecek.



MİKTAR YÜKSELDİ: Asgari ücrette yüzde 30'luk artışla birlikte işsizlik ödeneği alt ve üst limitleri de yeniden belirlendi. Buna göre tutar 1.019'den 1.318 liraya çıktı. Son dört aylık brüt kazancın yüzde 40'ı kadar işsizlik ödeneği ödeniyor. İşsizlik ödeneği, brüt asgari ücretin yüzde 80'inini aşamıyor.








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