

Star gazetesi yazarı Ahmet Metin Aysoy detayları köşesine taşıdı. İşte o yazı:







Ne kadar ücret?







İşsizlik maaşının 2016 yılı aylık taban tutarı 659 TL, tavan tutarı 1318 TL'dir.







İşbaşı eğitim katılımcılarına günlük 50 TL, ayda 26 gün için 1.300 TL İŞ-KUR tarafından ödenmektedir.







İşsizlik maaşı alınan günler ile işbaşı eğitim günlerinin çakıştığı günlerde, işsizlik maaşı ile birlikte eğitim programına katılım ücreti de alınabilecektir.







Ne kadar süre?







Program süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık kırk beş saatten en fazla altı günden ve toplamda üç yüz yirmi fiili günden fazla olamaz. Programa katılım saatleri, denetim imkanları dikkate alınarak ve sözleşmede belirtilmek şartları ile il müdürlüğünce belirlenebilir.







Devam mecburiyeti var mı?







Katılımcıların programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katılımcılara, işveren ya da işveren vekili tarafından, mazeret izni verilebilir. Bu izinler, katılımcıların devam çizelgelerine yazılır. Ancak, bu izin sürelerinin toplamı, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla beş günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin onda birini aşamaz. Bu sürenin aşımı halinde, katılımcıların programla ilişikleri kesilir. Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür.







Kimler katılabilir?







İşbaşı eğitim programına katılmak için;







a)-Kuruma kayıtlı işsiz olmak,







b)-15 yaşını tamamlamış olmak,







c)-İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,







ç)-Emekli olmamak,







d)-Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,şartları aranır.







İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı olamazlar.







Yukarıdaki şartları haiz olup programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programa katılabilir.







Başvuru nereye?







Türkiye İş Kurumu'nun il müdürlüklerine başvuru yapılabilir. İŞKUR internet sayfası vasıtasıyla da müracaat etmek mümkündür.







Katılımcı nasıl belirlenecek?







İşbaşı eğitimine katılacak kişiler, programı düzenlemek isteyen işverenler tarafından, İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından doğrudan veya İŞKUR'un önereceği adaylar içinden seçebilecektir.







Katılımcıya ücret dışında sağlanan avantajlar nelerdir?







-İş tecrübesi.







-İş bulma imkanının artması.







-İş kazası ve genel sağlık sigortası primlerinin İŞ KUR tarafından ödenmesi.







-İşbaşı eğitim programı sertifikası verilmesi.







İşsizlikle mücadele ve nitelikli işgücü yetiştirilmesi yönündeki bu çağdaş uygulamanın yaygınlaşmasını temenni ederiz.