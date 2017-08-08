Yalova'da 3 aydan bu yana işsiz olan ağır vasıta şoförü, durakta bulduğu ve içerisinde 20 bin TL olan çantayı durağa not bırakarak sahibine ulaştırdı.

Yalova'da durakta gördüğü çantanın içerisinde para olduğunu anlayan Abdülmelik Gül, parayı sahibine ulaştırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

ARKADAŞININ ARACINA BİNERKEN ÇANTAYI DURAKTA UNUTTU

Yalova'da Kirazlı Sanayi Sitesi'ne aracını tamire bırakan 45 yaşındaki Kenan İnce, içerisinde 20 bin lira olan çanta ile minibüs durağına geçti. Bu sırada minibüs durağında Abdülmelik Gül ile tanışan ve bir süre sohbet eden İnce, yoldan geçen arkadaşının aracına binerken çantayı durakta unuttu.

İÇİ PARA DOLU ÇANTAYI JANDARMAYA TESLİM ETTİ

Kenan İnce'ye ulaşmaya çalışan Abdülmelik Gül, durağa üzerinde telefon numarası bulunan not bırakarak, jandarmayı aradı. Daha sonra da içi para dolu çantayı jandarma karakoluna götürerek teslim etti.

DURAĞA GELDİĞİNDE NOTLA KARŞILAŞTI

Bir süre sonra çantasını unuttuğu fark eden Kenan İnce, durağa dönünce Abdülmelik Gül'ün notuyla karşılaştı. Gül'ü telefonla arayınca çantanın jandarmada olduğunu öğrenen İnce, karakola giderek parayı teslim aldı. Karakolda Abdülmelik Gül ile de buluşan Kenan İnce, bu davranışından ötürü Gül'e teşekkür etti.

"NOT VE TELEFON NUMARASI BIRAKMIŞTI"

Minibüsçü olduğu belirten Kenan İnce, "Sanayiye arabayı tamire götürmüştüm. Dönerken minibüs durağına geldim. Arkadaşla minibüs durağında oturduk hatta muhabbet ettik. O sırada bir arkadaş geçti. Görünce beni çağırdı. Ben de koşarak gittim. Çantamı orada unuttum. Allah razı olsun. Arkadaş da orada bir not ile telefon numarasını bırakmıştı. Onu aradım. Karakola teslime etmişti. Gelip çantayı aldım" diye konuştu.

"PARAYI HİÇ DÜŞÜNMEDEN GÖTÜRÜP TESLİM ETTİM"

Abdülmelik Gül, ağır vasıta şoförlüğü yaptığını ve 3 aydan bu yana işsiz olduğunu belirterek, "Sanayideki durakta birlikte minibüs bekliyorduk. Aniden otomobile binince çantayı unuttu. Peşine düştüm, aradım ama bulamadım. Durağa not yazdıktan sonra parayı jandarmaya teslim ettim. Bize alın teriyle elde edilen kazancın helal olduğu öğretildi. Ağlayanın malı gülene fayda etmez. O yüzden parayı hiç düşünmeden götürüp teslim ettim" dedi.

Kaynak: haberinburada