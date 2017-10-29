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İşsiz kalan eski Galatasaraylı Riekerink, internete ilan verdi

İŞSİZ KALAN ESKİ GALATASARAYLI RİEKERİNK, İNTERNETE İLAN VERDİ

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, internet üzerinden kendisine cv yapacak çalışan bulmak için ilan verdi. Bu hamle, "Riekerink işsiz kaldı." yorumlarına sebep oldu.

Tarih : 29 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : İşsiz Kalan Eski Galatasaraylı Riekerink, İnternete İlan Verdi(7/10)3

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gerek altyapı gerekse A takım düzeyinde henüz yeni bir iş bulamayan Jan Olde Riekerink, internet üzerinden verdiği ilanla kendine güzel bir CV yapacak birini arıyor.

PHOTOSHOP YAPABİLEN BİRİNİ ARIYOR

Ünlü iş sitelerinden birine konulan ilanda, "Jan Olde Riekerink için photoshop bilgisi yüksek olan, verdiğim bilgileri resme dökerek güzel bir dizayn yapacak, ileri seviyede bir CV yapacak birine ihtiyacımız var" ifadeleriyle iş ilanı verildi.

"İŞ BULMAKTA ZORLANIYOR"

Bu gelişme, eski Galatasaray teknik direktörünün iş bulmakta zorlandığı yorumlarına neden oldu. Galatasaray'da çalıştığı dönem boyunca bir Türkiye Kupası bir de Süper Kupa kazanan Hollandalı teknik adamın görevine, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında ise son verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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