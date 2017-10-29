Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, internet üzerinden kendisine cv yapacak çalışan bulmak için ilan verdi. Bu hamle, "Riekerink işsiz kaldı." yorumlarına sebep oldu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gerek altyapı gerekse A takım düzeyinde henüz yeni bir iş bulamayan Jan Olde Riekerink, internet üzerinden verdiği ilanla kendine güzel bir CV yapacak birini arıyor.

PHOTOSHOP YAPABİLEN BİRİNİ ARIYOR

Ünlü iş sitelerinden birine konulan ilanda, "Jan Olde Riekerink için photoshop bilgisi yüksek olan, verdiğim bilgileri resme dökerek güzel bir dizayn yapacak, ileri seviyede bir CV yapacak birine ihtiyacımız var" ifadeleriyle iş ilanı verildi.

"İŞ BULMAKTA ZORLANIYOR"

Bu gelişme, eski Galatasaray teknik direktörünün iş bulmakta zorlandığı yorumlarına neden oldu. Galatasaray'da çalıştığı dönem boyunca bir Türkiye Kupası bir de Süper Kupa kazanan Hollandalı teknik adamın görevine, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında ise son verilmişti.

Kaynak: haberinburada