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İsrailli Futbolcu Ve Arkadaşları Baygın Bir Kadınla İlişkiye Girdi
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İsrailli futbolcu ve arkadaşları baygın bir kadınla ilişkiye girdi

İSRAİLLİ FUTBOLCU VE ARKADAŞLARI BAYGIN BİR KADINLA İLİŞKİYE GİRDİ

İsrailli futbolcu Antony Varenne'nin üç arkadaşıyla birlikte hareketsiz duran bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği video sosyal medyada paylaşıldı.

Tarih : 15 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : İsrailli Futbolcu Ve Arkadaşları Baygın Bir Kadınla İlişkiye Girdi(7/10)3

İsrail'in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız asıllı İsral'li futbolcu Antony Varenne, hareketsiz duran bir kadın ile alt liglerde oynayan üç arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği anlara ait video sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

POLİS VİDEOYU İNCELEMEYE ALDI

Polis, olay ile ilgi soruşturma açıp açmamaya karar vermek için videoyu incelemeye aldı.

"ÇOK BÜYÜK BİR HATA YAPTIM"

Futbolcunun videonun yayılmasından sonra arkadaşlarına yaptığının çok büyük bir hata olduğunu, dışarı çıkmaya utandığını, telefonunu kapatıp sadece idmanlara gitmek için evinden ayrıldığı belirtildi.

İSRAİL FUTBOL FEDERASYONU HİÇBİR CEZA VERMEDİ

İsrail Futbol Federasyonu ise olayı adli mercilerin ele alacağını bu yüzden futbolcu hakkında her hangi bir disiplin cezası vermeyeceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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