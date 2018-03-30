Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
Trump'ın Suriye'den Çekileceğiz Açıklamasına Başbakan Yıldırım'dan İlk Yorum: Kutluyoruz!
İsrail'in 'toprak Günü' Katliamında Bilanço Ağırlaşıyor: 12 Ölü
Şehitlerin İntikamı Alındı! Siirt'te Terör Örgütüne Ağır Darbe
Rusya, İngiltere'den Sonra 8 Ülkenin Daha Diplomatlarını Sınırdışı Edecek
Soylu'dan Korucuların Şehit Olduğu Bölgede Hainlere Gözdağı
Bahçeli Avrupa'ya Ateş Püskürdü: Teröristlerle İlişkileri Deşifre Oldu
Gülse Birsel Hastanelik Oldu: Nazar Biliyorsun!
Fetö'nün İş Dünyası Davasında, 6 Tuskon Üyesi Tahliye Edildi
Bakan'dan Çocuk Tacizi Çıkışı: Kimyasal Hadım Yolda
Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek
İsrail Katliamına Türkiye'den Sert Tepki! Dünyaya Çağrı Yapıldı
Fetö Elebaşı Gülen'in Örgüt İçindeki Kod Adı Ortaya Çıktı
Adalet Bakanlığı Takipte! Tosun'un İadesi Bekleniyor
'tek Gözlü' Diyen Öğrenciyi Döven Kurye Konuştu!
Facebook'un Başı Dertten Kurtulmuyor! Şoke Eden Şirket İçi Yazışma Ortalığı Ayağa Kaldırdı
İsrail Katliam Yaptı! Filistinlilere Ateş Açtı: 7 Ölü, 500 Yaralı
Trump'tan Adının Yasak Aşk İddialarına Karıştığı İsme Veda Öpücüğü
Tecavüzcü Diye Bağıran 14 Yaşındaki Çocuk, Genci Önce Kurşunladı Sonra Bıçakladı
Belediye Bahçesinde Silahlar Çekilmişti! Zabıtalar Gözaltında

İSRAİL'İN 'TOPRAK GÜNÜ' KATLİAMINDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 12 ÖLÜ


İsrail'in 'Toprak Günü' katliamında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü
Tarih : 30 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : İsrail'in 'toprak Günü' Katliamında Bilanço Ağırlaşıyor: 12 Ölü(5/10)1

İsrail askerlerinin Filistinliler'in Toprak Günü yürüyüşüne müdahalesinde her geçen saat bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı 12'ye yükseldi. 500'de yaralı bulunuyor.

ABLUKAYI KIRMA YÜRÜYÜŞÜNE SERT MÜDAHALE

Filistinliler, 1976 yılında İsrail güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıl dönümü olan 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" düzenledi.

"KAPALI ASKERİ BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Yürüyüş başladığı sırada Gazze sınırı İsrail tarafından "kapalı askeri bölge" ilan edildi.

AĞIR BİLANÇO: 12 ÖLÜ, 500 YARALI

İsrail askerlerinin gerçek mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği gösteride 12 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 500 Filistinli'nin ise yaralandığı bildirildi. İsrail medyasında, İsrail hükümetinin düzenlenecek yürüyüş için Filistin'i uyardığı ve İsrail güvenlik güçlerini harekete geçireceği yönünde haberlere yer verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  İn    Toprak  Günü    Katliamında  Bilanço  Ağırlaşıyor  12  Ölü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER