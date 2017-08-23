İSRAİL'İN SPONSORLUĞUNU DUYAN MÜZİK GRUPLARI POP-KÜLTÜR MÜZİK FESTİVALİNİ BOYKOT ETTİ
Alman'ın başkenti Berlin'de bugün başlayan "Pop-Kültür" müzik festivaline İsrail Büyükelçiliği'nin sponsor olmasına tepki gösteren uluslararası müzik grupları ve müzisyenler, festivali boykot etme kararı aldı.
IRKIÇILIĞA KARŞI OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Aralarında Young Fathers grubu üyeleri, Amerikalı müzisyen Thurston Moore'un da bulunduğu sanatçılar, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Filistinliler ile dayanışma göstermek üzere festivale katılmayacaklarını duyurdular. Young Fathers grubu üyeleri, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, her zaman ıkçılığa ve antisemitizme karşı olduklarını vurgulayarak, barışçıl bir çözümü, Filistinlilerin topraklarında güven içinde yaşamalarını desteklediklerini vurguladı.
İSRAİL'İN SPONSORLUĞU'NUN İPTALİ İSTENDİ
Amerikalı müzisyen Thurston Moore da, festival komitesinden, İsrail Büyükelçiliği'nin sponsorluğunun iptalini talep etti. "Pop-Kültür" organizasyonundan yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail Devleti'nin festivalin ana sponsorlarından biri olmadığı, yalnızca yurt dışından bazı İsrailli sanatçıların festivale katılabilmeleri, ulaşım masraflarının karşılanabilmesi için, İsrail Büyükelçiliği'nden 500 euro destek alındığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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