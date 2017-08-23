İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

İSRAİL'İN SPONSORLUĞUNU DUYAN MÜZİK GRUPLARI POP-KÜLTÜR MÜZİK FESTİVALİNİ BOYKOT ETTİ


İsrail'in Sponsorluğunu Duyan Müzik Grupları Pop-Kültür Müzik Festivalini Boykot Etti
Tarih : 23 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : İsrail'in Sponsorluğunu Duyan Müzik Grupları Pop-Kültür Müzik Festivalini Boykot Etti(6/10)2

Alman'ın başkenti Berlin'de bugün başlayan "Pop-Kültür" müzik festivaline İsrail Büyükelçiliği'nin sponsor olmasına tepki gösteren uluslararası müzik grupları ve müzisyenler, festivali boykot etme kararı aldı.

IRKIÇILIĞA KARŞI OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Aralarında Young Fathers grubu üyeleri, Amerikalı müzisyen Thurston Moore'un da bulunduğu sanatçılar, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Filistinliler ile dayanışma göstermek üzere festivale katılmayacaklarını duyurdular. Young Fathers grubu üyeleri, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, her zaman ıkçılığa ve antisemitizme karşı olduklarını vurgulayarak, barışçıl bir çözümü, Filistinlilerin topraklarında güven içinde yaşamalarını desteklediklerini vurguladı.

İSRAİL'İN SPONSORLUĞU'NUN İPTALİ İSTENDİ

Amerikalı müzisyen Thurston Moore da, festival komitesinden, İsrail Büyükelçiliği'nin sponsorluğunun iptalini talep etti. "Pop-Kültür" organizasyonundan yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail Devleti'nin festivalin ana sponsorlarından biri olmadığı, yalnızca yurt dışından bazı İsrailli sanatçıların festivale katılabilmeleri, ulaşım masraflarının karşılanabilmesi için, İsrail Büyükelçiliği'nden 500 euro destek alındığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsrail  İn  Sponsorluğunu  Duyan  Müzik  Grupları  Pop-Kültür  Müzik  Festivalini  Boykot  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER