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İSRAİL'İN 'OSMANLI BİTTİ' AÇIKLAMASINA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YANIT


İsrail'in 'Osmanlı Bitti' Açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan Yanıt
Tarih : 26 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : İsrail'in 'osmanlı Bitti' Açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan Yanıt(8/10)4

İsrailin "Osmanlı günleri bitti" şeklinde yapılan açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Osmanlı döneminde sergilenen benzersiz hoşgörüyü en iyi Musevilerin bilmesi ve takdir etmesi beklenir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Harem-i Şerif'teki son gelişmeler hakkında ifade ettikleri hususlara ilişkin olarak İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan haddini bilmez açıklamayı kınıyoruz.

"MUSEVİLERİN İNANÇ VE İBADET ÖZGÜRLÜKLERİ GÜVENCEMİZ ALTINDA"

Osmanlı döneminde Filistin'de farklı dinlere ve mezheplere mensup cemaatler yüzyıllarca barış içinde birlikte yaşamış ve ibadetlerini özgürce yerine getirmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı döneminde sergilenen benzersiz hoşgörüyü en iyi Musevilerin bilmesi ve takdir etmesi beklenir.Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde Musevilerin inanç ve ibadet özgürlükleri devletimizin güvencesi altındadır.

Tüm Müslümanlar için en kutsal üçüncü mekan olan Harem-i Şerif bütün İslam Âleminin en öncelikli konularının başında yer almaktadır.

"İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI"

Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de süregiden İsrail işgali 50. yılını doldurmuşken Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışmanın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ve Filistin-İsrail ihtilafının çözülmesine faydası olmayacağı açıktır.

İsrail'e düşen sorumluluk, biran önce aklıselimi hâkim kılıp, Harem-i Şerif'te statükoya dönmek ve ibadet özgürlüğünün önündeki engelleri tümüyle kaldırmaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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