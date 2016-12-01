

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Ankara'ya geldi.







Esenboğa Havalimanı VIP çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Naeh, Türkiye'de elçi olarak bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yapacak çok işlerinin olduğunu söyledi.







Geçen hafta yangın söndürme çalışmaları için ülkesine yardımda bulunan Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Naeh, "İhtiyaç olduğu zamanlarda birbirimize yardım ettiğimiz bir tarihimiz var." diye konuştu.







Resmi olarak göreve başlayacağı tarihi dört gözle beklediğini söyleyen Büyükelçi, sıcak karşılama için de teşekkür etti.







Naeh, bir basın mensubunun "Türkçe birşeyler söylemek ister misiniz" sorusu üzerine "Bunun için yeterince fırsatımız olacaktır." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk