İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, bundan sonraki süreçlerde iş adamlarına daha uzun süreli ve çok girişli vize vereceklerini belirterek, "Mesela sizin aranızdan biri vize başvurusunda bulunursa size vermeyi düşündüğümüz vize tipi 3 yıllık ve çok girişli bir vize tipi olacak" dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecine giren ilişkilerin ihracata yansımalarını Türkiye-İsrail İş Forumu'nda masaya yatırdı.







Forumda konuşan İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Cohen, karşılıklı ilişkilerde çok büyük bir değişim içinde olunduğunu gözlemlediklerini ifade ederek, uzlaşma sürecinin etkilerini bütün paydaşlar üzerinde görmeye başladıklarını ifade etti. Cohen, 3 hafta önce Ankara'da gerçekleşen bir toplantıda pek çok alanda ilişkilerin yenilenmesine karar verildiğini, burada özellikle ekonomik anlamda yeni anlaşmaların yapılması, eskilerinin de güncellenmesi konusunda kararlar aldıklarını bildirdi.







kaynak:yenişafak