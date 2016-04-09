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İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına terör uyarısı

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARINA TERÖR UYARISI

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşlarının, terör saldırısı riski nedeniyle Türkiye'yi terk etmeleri istendi

Tarih : 09 Nisan 2016, 09:23
Puan Ver : İsrail'den Türkiye'deki Vatandaşlarına Terör Uyarısı(6/10)3


İsrail Başbakanlığı Terörle Mücadele Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bulunan İsrail vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede, acil terör saldırısı riski nedeniyle Türkiye'yi terk etmeleri istendi.



Açıklamada, “Tehdit, Türkiye'deki tüm turistik merkezleri kapsıyor. Türkiye'deki İsraillilerin turistik merkezlerden uzak durmalarını, yerel yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını ve ülkeyi en kısa zamanda terk etmelerini tavsiye ediyoruz” denildi. Açıklamada ayrıca tehdidin 2'nci seviye olduğu ve “yüksek somut tehditlere” işaret ettiği de belirtildi. İsrail daha önce de 19 Mart'ta vatandaşlarının hayatını kaybettiği İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki DAEŞ saldırısının ardından Türkiye'de turistik yerlere yönelik saldırı tehdidinin yüksek olduğunu kaydederek, benzer bir uyarıda bulunmuştu.








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