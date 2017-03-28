İsrail, vatandaşlarına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerle ilgili seyahat uyarısında bulundu.



10 Nisan'da başlayacak olan sekiz günlük Hamursuz Bayramı öncesi yayımlanan uyarıda, Türkiye ve Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki İsraillilere, bir an önce bu bölgelerden ayrılmaları konusunda tavsiyede bulunuldu.



Bildiride, İsrailliler Mısır ve Ürdün'e gitmemeleri hususunda uyarılırken; başta Fransa, Almanya ve Belçika olmak üzere bazı Batı Avrupa ülkeleriyle Rusya ve Hindistan'daki terör tehditlerine karşı da dikkatli olmaya davet edildiler.







kaynak:hürriyet