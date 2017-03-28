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israil'den 'türkiye' uyarısı

İSRAİL'DEN 'TÜRKİYE' UYARISI

İsrail, vatandaşlarına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerle ilgili seyahat uyarısında bulundu.

Tarih : 28 Mart 2017, 12:00
Puan Ver : İsrail'den 'türkiye' Uyarısı(5/10)5


10 Nisan'da başlayacak olan sekiz günlük Hamursuz Bayramı öncesi yayımlanan uyarıda, Türkiye ve Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki İsraillilere, bir an önce bu bölgelerden ayrılmaları konusunda tavsiyede bulunuldu.



Bildiride, İsrailliler Mısır ve Ürdün'e gitmemeleri hususunda uyarılırken; başta Fransa, Almanya ve Belçika olmak üzere bazı Batı Avrupa ülkeleriyle Rusya ve Hindistan'daki terör tehditlerine karşı da dikkatli olmaya davet edildiler.



 



kaynak:hürriyet








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