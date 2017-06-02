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israil'den trump'a tepki

İSRAİL'DEN TRUMP'A TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya alması üzerine İsrail açıklama yaptı

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:09
Puan Ver : İsrail'den Trump'a Tepki(10/10)12


 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, büyükelçiliğin şimdi taşınmayacak olmasından hayal kırıklığı duymuştur ancak Başkan Trump'ın İsrail'e gösterdiği dostluktan ve büyükelçiliği gelecekte taşıma sözüne bağlılığından memnuniyet duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.



ABD Büyükelçiliği de dahil tüm büyükelçiliklerin Tel Aviv yerine Kudüs'te olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Büyükelçilikleri, (Kudüs'ün) başkentimizin dışında tutmak Yahudi devleti ve halkının Kudüs'le hiçbir bağı olmadığı yönündeki Filistin fantezisini canlı tutmaya yardımcı olup, barışı ötelemektedir." iddiasına yer verildi.



Beyaz Saray, bugün Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını şimdilik askıya aldığını açıklamıştı.



 



kaynak:habertürk








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