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İsrail'den 'taş atan Filistinliler için' vur emri

İSRAİL'DEN 'TAŞ ATAN FİLİSTİNLİLER İÇİN' VUR EMRİ

İsrail Başsavcısı Yehuda Weinstein "Keskin nişancıların taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmasını" içeren kararı onayladı.

Tarih : 17 Eylül 2015, 11:55
Puan Ver : İsrail'den 'taş Atan Filistinliler İçin' Vur Emri(6/10)5


İsrail Başsavcısı Yehuda Weinstein'ın "Keskin nişancıların taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmasını" içeren kararı  onayladığı bildirildi.



İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yayınlanan habere göre, Başsavcı Weistein, İsrail polis ve askerlerine, taş, molotof kokteyli atan Filistinlilere yönelik vur emrini onayladı. Karar uyarınca, İsrail polisi ve askeri "taş atanlara" Ruger 22 tüfeğiyle karşılık verecek. 



Başsavcının kararı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün yaptığı, "taş ve molotof kokteyli atanlara karşı savaş ilan ediyoruz" açıklamasının ardından gelirken, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, dünkü buluşmasında Başsavcı Weinstein'dan keskin nişancıların "saldırganları hedef alması için" onay istemişti.



Bu kararla, İsrail polisinin, taş ve molotof attığı gerekçesiyle Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanması "siyasi ve hukuki" olarak onaylanmış oldu.



Vur emri uygulanmaya başladı








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