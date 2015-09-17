

İsrail Başsavcısı Yehuda Weinstein'ın "Keskin nişancıların taş atan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmasını" içeren kararı onayladığı bildirildi.



İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yayınlanan habere göre, Başsavcı Weistein, İsrail polis ve askerlerine, taş, molotof kokteyli atan Filistinlilere yönelik vur emrini onayladı. Karar uyarınca, İsrail polisi ve askeri "taş atanlara" Ruger 22 tüfeğiyle karşılık verecek.



Başsavcının kararı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün yaptığı, "taş ve molotof kokteyli atanlara karşı savaş ilan ediyoruz" açıklamasının ardından gelirken, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, dünkü buluşmasında Başsavcı Weinstein'dan keskin nişancıların "saldırganları hedef alması için" onay istemişti.



Bu kararla, İsrail polisinin, taş ve molotof attığı gerekçesiyle Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanması "siyasi ve hukuki" olarak onaylanmış oldu.



Vur emri uygulanmaya başladı