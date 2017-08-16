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İsrail'den İran İddiası: Suriye'de Uzun Menzilli Füze Fabrikası Kuruyorlar

İSRAİL'DEN İRAN İDDİASI: SURİYE'DE UZUN MENZİLLİ FÜZE FABRİKASI KURUYORLAR

İsrail medyası, İran'ın Suriye'nin kuzeybatısında uzun menzilli füze üretmek için fabrika kurduğunu iddia etti.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : İsrail'den İran İddiası: Suriye'de Uzun Menzilli Füze Fabrikası Kuruyorlar(8/10)4

İsrail medyasında İran'ın, Suriye'nin kuzeybatısında uzun menzilli füze üretmek için fabrika kurduğu iddia edildi.

FOTOĞRAF SERVİS ETTİLER

İsrail'in Kanal 2 televizyonunda yayınlanan haberde İran'ın, Suriye'nin Akdeniz sahilinde bulunan Banyas kasabasında uzun menzilli füze üretmek için tesis inşa ettiği öne sürüldü.

İsrail'e ait bir uydudan alındığı ve Banyas'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflara da yer verilen haberde, üretilecek füzelerin bu fotoğraflarda yer alan tesislerden bazılarında saklanacağının anlaşıldığı ileri sürüldü.

İSRAİL'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Haberde ayrıca İran'ın başkenti Tahran yakınlarından alındığı ifade edilen uydu fotoğraflarıyla, Banyas'tan alındığı belirtilen uydu fotoğraflarında görünen tesisler karşılaştırılarak, bunlar arasında güçlü bir benzerlik olduğu kaydedildi.

İsrail hükümeti "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor.

NETANYAHU UYARMIŞTI

Başbakan Binyamin Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, "İran ve vekillerine, genel olarak Suriye'de, özel olarak da Suriye'nin güneyinde askeri bir varlık kurma imkanı sağlanmamalı." demişti.İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takip etmeye ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden Netanyahu, bu kırmızı çizgileri ise "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek", "bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak" ve "İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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